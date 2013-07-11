У Коморовского объясняют, почему в Сейме настаивают на «геноциде»

Об этом он сказал в эфире TVP info, комментируя запланированное на этой неделе принятие соответствующего заявления.

"Депутаты не дискутируют относительно понятий, они конкурируют за звание большего патриота. Хотят показать себя настоящими патриотами и то, что их противники в этой дискуссии не являются ими", - сказал он.

Советник Президента обратился к представителям наибольшей польской оппозиционной партии "Закон и справедливость" (PIS), заметив, что соучредитель этой партии и погибший в авиакатастрофе Президент Польши Лех Качиньский не называл Волынскую трагедию "геноцидом".

"Трудно найти человека лучше исторически образованного, чем Президент Качиньский. И он этот термин не употреблял", - сказал Наленч.

По его словам, украинцы охотнее использовали бы разного рода эвфемизмы при описании тех событий, отметив, что такая практика в действительности не скрывает правду.

"Это не означает, что если кто-то использует более мягкое высказывание о Волынском преступлении, то хочет оболгать историю. Это значит, он стремится, чтобы украинцы восприняли нашу польскую правду. Потому что если используем правдивые, но крепкие слова, то застанем полностью закрытые сердца", - сказал советник Президента Польши.

Как сообщал УНИАН, Сейм Польши планирует 12 июля принять заявление о Волынской трагедии, но до сих пор депутаты не согласовали окончательный текст. Он будет зависеть от голосования.

Подготовленный профильной комиссией проект называет эти события "этнической чисткой с признаками геноцида", тогда как часть депутатов предлагает назвать их "геноцидом" и определить 11 июля Днем памяти жертв Волынской трагедии.