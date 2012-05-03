Общественность призывают взять кинотеатры под контроль

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «За Украину!», председатель партии Вячеслав Кириленко заявил: «В Госкино прекрасно знают, что русификацию украинского кинопроката и уничтожение украинского дубляжа можно осуществить, формально не нарушая нормы. Достаточно для этого брать, например, голливудские фильмы, дублированные в России, понятно, на русский язык, выполнять требование относительно их субтитрования на украинском языке в Украине, и получать прокатное удостоверение».

В частности, в марте во всех кинотеатрах Украины фильм «Призрачный всадник-2» (Ghost Rider: Spirit of Vengeance) демонстрировался на русском языке.

«Путаные и непрямые ответы министра культуры на мои вопросы об угрозе для обязательного украинского дубляжа убеждают как никогда, что угроза реальна. Поэтому этот вопрос просто необходимо взять на контроль общественности, пока механизмы защиты украинского дубляжа будут восстановлены», - отметил В.Кириленко.

«Мониторинг кинотеатров относительно дублирования фильмов на украинский язык прежде всего призван не озвучивать грустную статистику, а стать контрольным механизмом и не допустить проката иностранных фильмов, вопреки закону дублированных на русском языке. О любом прецеденте появления российского кинодубляжа в украинских кинотеатрах мы будем сообщать журналистам и общественности», - отмечают в партии «За Украину!».