БЮТ собирается «выехать» на выборах только на деле Тимошенко?

БЮТ не должен зацикливаться на одном «деле Тимошенко», поскольку только на этом парламентские выборы не выиграть, тем более, если все-таки будет принята их мажоритарная составляющая. Такое мнение УНИАН высказал директор GMT group Анатолий ЛУЦЕНКО, комментируя блокирование трибуны парламента фракцией БЮТ.

«В политологических кругах бытует мнение, что БЮТ недостаточно использует темы, связанные с принятием бюджета, уменьшением социальных гарантий и т.д. Таких удобных для сильной критики поводов правительство в последнее время подкидывает множество. БЮТовцы предпочитают концентрироваться на «деле Тимошенко». Это понятно, поскольку Юлия ТИМОШЕНКО сегодня и есть БЮТ», - сказал эксперт.

По словам А.ЛУЦЕНКО, «немного найдется в партии людей, способных сегодня не то что выиграть мажоритарные выборы в округах, но и просто вести эффективную публичную дискуссию. По большому счету, сегодня по всему информспектру из фракции БЮТ работают считанные люди — Николай ТОМЕНКО, Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, Иван КИРИЛЕНКО, и, навскидку, еще несколько «молодых» депутатов».

А.ЛУЦЕНКО также отметил, что «если власти удастся в обход Венецианской комиссии «пропихнуть» свой закон о выборах, то у оппозиции, в том числе и БЮТ, будут очень большие проблемы с формированием центрального списка и распределения мажоритарных округов. Дело в том, что в нынешнем проекте заложен принцип - либо место в списке, либо мажоритарка. Соответственно, по имиджево «раскрученным» фигурам БЮТовцам придется стоять перед непростым выбором: либо отправлять их в округ и там зарабатывать дополнительный «штык» в парламенте – либо оставлять в списке и имиджево «усиливать» его. На фоне того, что в БЮТе список формировался в тепличных условиях, сейчас в нем не много «бойцов», которые способны выиграть мажоритарку в условиях пресса со стороны власти. Посему результаты мажоритарки расставят точки над «і» в анализе влиятельности наметившихся в БЮТе групп – Александра ТУРЧИНОВА, Сергея СОБОЛЕВА или Н.КОРОЛЕВСКОЙ».

Политолог также отметил, что в контексте выборов весь оппозиционный спектр должен работать над тем, чтобы привлекать под свои знамена знаковые в электоральном отношении фигуры, раскручивать «новое поколение» в своих рядах.