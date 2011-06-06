На декларированные 21 направление реформ не хватает ресурсов?

Экс-премьер-министр, руководитель Центра социально-экономических инициатив, член политсовета партии «Наша Украина» Юрий ЕХАНУРОВ призывает оппозицию объединиться вокруг требования к власти откорректировать ее политику реформ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

По мнению Ю.ЕХАНУРОВА, критика Президента в адрес правительства на последнем расширенном заседании Кабинета министров является свидетельством того, что власть приблизилась к пониманию критического состояния, в котором находятся задекларированные год назад реформы.

Такая форма критики правительства, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, позволяет сделать вывод, что эта коррекция представляется в несколько примитивном виде – как необходимость изменения конкретных персоналий. «Одних освободить, других – назначить, третьих – оставить при должностях, но чтобы знали, что их также могут снять в любой момент», - заметил он.

Тогда как, по мнению Ю.ЕХАНУРОВА, коррекция политики реформ должна предусматривать как переоценку нынешнего стиля управления, так и внедрение ряда институционных изменений.

При этом, отметил он, задача оппозиции заключается не просто в критической оценке провалов власти, а прежде всего в формировании консолидированных альтернативных предложений. «Именно поэтому требование коррекции политики реформ должно стать общей платформой тех политических сил, которые оппонируют власти», - заметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Он считает целесообразным вынести на публичное обсуждение направления коррекции курса реформ, в частности, вопрос определения приоритетов. «Сегодня декларируется 21 направление реформ, хотя очевидно, что ни кадровых, ни финансовых ресурсов для их проведения не хватает. Необходимо определить несколько приоритетов, максимум шесть, реализация которых позволит накопить «критическую массу преобразований» и вывести процесс модернизации из тупика», - отметил он.

Еще одно направление для обсуждения - соблюдение принятых для общества моральных и правовых принципов. По словам Ю.ЕХАНУРОВА, общество должно видеть, что реформы происходят в интересах развития государства, а не узкой прослойки людей, которые «чрезвычайно далеки от народа».

«Ситуация, когда под лозунгами реформ растет бедность населения и обогащаются бизнесовые группы, приближенные к власти, приводит к тому, что в обществе формируются контрреформаторские настроения. Хуже того, готовится новая почва для возвращения во власть популистов, вследствие бездеятельности которых страна уже потеряла несколько важных лет», - заметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Также он считает, что власть должна расширить круг союзников политики реформ. По его словам, сегодня союзниками власти выступает олигархия и большой капитал, которые имеют экономические преференции от нее, и бюрократия. В то же время, он убежден, что реформы будут иметь успех, если они будут нацелены на развитие среднего класса.

Ю.ЕХАНУРОВ высказался и за необходимость институционных изменений в управлении реформами. Он заметил, что после возвращения к Конституции 1996 года институционные конфликты во властной конструкции не ликвидированы. «Они приобрели несколько другие черты, однако так же играют сокрушительную дестабилизирующую роль в процессах управления и модернизации экономики», - считает он.

«Сегодня Администрация Президента дает указания и поручения без какой-либо ответственности, а правительство, фактически, работает на «заказ» и отвечает за все неурядицы», - заметил Ю.ЕХАНУРОВ.

При его словам, необходимо внести изменения в Конституцию, предусмотрев, что или Президент возглавляет исполнительную власть и берет ответственность за государственную политику, или отменяются недавние изменения в рамках так называемой «административной реформы» и Кабинет министров становится полномочным высшим органом исполнительной власти с определенной сферой ответственности.