Мороз рассказал, как он уважает Ющенко

Изменения в Закон “О Кабинете Министров Украины” возможны, и «инициатива в этом отношении Президента Украины воспринимается с уважением».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

По его словам, закон принят, и «он будет действовать».

В то же время А.МОРОЗ не уточнил, каким образом дальше будет складываться ситуация с законом, и когда он может быть обнародован.

А.МОРОЗ только отметил, что «все шаги, предусмотренные Конституцией, будут осуществлены». По его словам, он уже один раз - 27 декабря 2006 года - подписал закон о Кабинете Министров и «больше нет необходимости» его снова подписывать.

Между тем А.МОРОЗ отметил, что сегодня планируется выработать окончательную позицию по закону о Кабмине. Он не исключает варианта, что будет обнародован этот закон, но, в то же время, будет подготовлен законопроект о внесении изменений в данный закон, где будут учтены ряд предложений Президента Украины.

Вместе с тем А.МОРОЗ отметил, что окончательной договоренности в этом вопросе с Президентом Украины нет.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

В то же время 22 января Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области запретил председателю Верховной Рады подписывать принятый 12 января закон.

В тот же день Президент направил письмо председателю Верховной Рады с просьбой внести законопроект о Кабинете Министров на повторное рассмотрение парламента. В.ЮЩЕНКО призвал А.МОРОЗА обеспечить соблюдение положений Конституции во время рассмотрения парламентом этого документа.

Однако 23 января председатель ВР заявил, что закон о Кабмине будет обнародован в соответствии с Конституцией. По его словам, если Президент не подпишет этот закон, то председатель ВР “обязан его обнародовать”.

В свою очередь премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявлял, что закон должен быть опубликован за подписью председателя Верховной Рады. При этом как разрешение конфликта между парламентом и Секретариатом Президента глава правительства предлагал Президенту подписать и опубликовать этот закон с тем, чтобы затем в него могли вноситься изменения.