Суд решил рассматривать ходатайство относительно меры пресечения Шепелеву в закрытом режиме

На закрытом судебном заседании могут присутствовать только стороны и другие участники уголовного производства.

Следственный судья Печерского районного суда Киева решил в закрытом режиме рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласила следственный судья Ирина Литвинова.

Судья сказала, что положениями ч. 2 ст. 27 Уголовного процессуального кодекса Украины предусмотрено, что судья может принять решение об осуществлении уголовного производства в закрытом судебном заседании в течение всего судебного разбирательства или его отдельной части.

В частности, речь идет о случаях, если осуществление производства в открытом судебном заседании может привести к разглашению тайны, охраняемой законом.

"На судебном разбирательстве в закрытом судебном заседании могут присутствовать только стороны и другие участники в уголовном производстве", - сказала судья.

Таким образом, судья приняла решение проводить судебное заседание в закрытом режиме.

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После этого журналисты были вынуждены покинуть зал судебного заседания.

Напомним, Главная военная прокуратура просила суд о закрытом режиме рассмотрения, поскольку во время представления ходатайства об избрании меры пресечения Шепелеву речь пойдет о соучастниках преступления, которое ему инкриминируется.

«Если мы рассекречиваем - это будет очень плохо для досудебного расследования. То есть есть другие подозреваемые, которые находятся в розыске», - сказал прокурор Руслан Кравченко.

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Как сообщал УНИАН, Шепелева подозревают в совершении организации умышленного убийства и покушения на умышленное убийство двух или более лиц, на заказ, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортными средствами; организации хищения государственных денежных средств ПАО «Родовид Банк», их легализации и служебного подлога.

27 декабря 2012 года он был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 года был задержан в Венгрии, и по результатам проведения процедуры экстрадиции его 26 марта 2014 года доставили в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи и в тот же день его повторно объявили в международный розыск, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку выдачи Шепелева украинской стороне.

8 февраля 2018 года экс-депутата задержали в Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины. При себе у него было обнаружено удостоверение сотрудника так называемого «министерства государственной безопасности Донецкой народной республики».