Румыния хочет и дальше поднимать тему языковой статьи украинского закона об образовании

Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявляет, что его страна продолжит поднимать тему языковых положений закона Украины об образовании, пока не будут найдены конкретные решения по обеспечению прав представителей румынского национального меньшинства на обучение на родном языке.

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Об этом Министерство иностранных дел Румынии сообщает в Twitter.

"Что касается закона об образовании в Украине, Румыния выражать беспокойство, сохраняя эту тему в повестке дня политических и дипломатических переговоров до тех пор, пока конкретные решения не будут определены", - сказал Мелешкану.

Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября, языковые положения которого (ст. 7 по языку образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным языком соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

8 декабря Венецианская комиссия обнародовала заключение, согласно которому рекомендовала украинской власти сбалансировать положения языковой статьи.

Министерство образования и науки предложило три варианта имплементации ст. 7 закона «Об образовании» относительно языка обучения в Украине, которые будут прописаны в законе «Об общем среднем образовании». Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Верховной Рады весной.