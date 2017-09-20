Климкин обсудил новый закон об образовании с главой МИД Румынии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава внешнеполитического ведомства Румынии обсудили вопросы недавно принятого Закона Украины «Об образовании». Как сообщила пресс-служба МИД Украины, во время встречи 19 сентября на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Климкин подчеркнул продолжение обеспечения Украиной культурных и языковых прав национальных меньшинств.

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Отдельное внимание министра иностранных дел Румынии привлекли к тому факту, что принятый закон никоим образом не ограничивает изучение румынского языка или общеобразовательных предметов на румынском языке, в то же время он создает необходимые предпосылки для овладения на должном уровне украинским языком.

«Новый закон направлен на создание дополнительных возможностей для самореализации представителей национальных меньшинств, в частности, получение высшего образования в украинских университетах», - отметил Климкин.

Руководители внешнеполитических ведомств обоих государств согласились с важностью поддержания активных двусторонних контактов в этой сфере и поддержали идею проведения взаимных визитов для проведения соответствующих консультаций между соответствующими профильными ведомствами.

Также Климкин информировал своего румынского коллегу о позиции Украины относительно начала операции ООН по поддержанию мира на Донбассе.

Он отметил, что миротворцы ООН должны быть размещены по всей территории ОРДЛО, в т.ч. вдоль временно неконтролируемой части российско-украинской границы. Соответственно, о расположении международных сил исключительно вдоль существующей линии контакта не может быть и речи, поскольку это лишь будет способствовать замораживанию конфликта, возникновению очередной "серой" зоны на европейском континенте и консолидации там российского влияния.

Со своей стороны, Мелешкану заявил о понимании и полной поддержке украинской позиции по этому вопросу. Он также подчеркнул важность восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ Украины.

Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании», которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование, Верховная Рада приняла 5 сентября. Языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - на государственном языке, английском и других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В Министерстве образования и науки Украины уверяют, что языковые положения нового закона об образовании в Украине (в частности, ст. 7 о языке образования) не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

По словам главы группы "Воля народа" Ярослава Москаленко, ст. 7 этого закона направлена в Совет Европы на экспертизу на предмет ее соответствия европейским стандартам, ожидается, что экспертиза продлится около полугода.