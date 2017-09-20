Климкин обсудил новый закон об образовании с главой МИД Румынии
Климкин подчеркнул, что этот закон никоим образом не ограничивает изучение румынского языка или общеобразовательных предметов на румынском языке, зато создает необходимые предпосылки для овладения на должном уровне украинским языком.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава внешнеполитического ведомства Румынии обсудили вопросы недавно принятого Закона Украины «Об образовании». Как сообщила пресс-служба МИД Украины, во время встречи 19 сентября на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Климкин подчеркнул продолжение обеспечения Украиной культурных и языковых прав национальных меньшинств.
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Отдельное внимание министра иностранных дел Румынии привлекли к тому факту, что принятый закон никоим образом не ограничивает изучение румынского языка или общеобразовательных предметов на румынском языке, в то же время он создает необходимые предпосылки для овладения на должном уровне украинским языком.
«Новый закон направлен на создание дополнительных возможностей для самореализации представителей национальных меньшинств, в частности, получение высшего образования в украинских университетах», - отметил Климкин.
Руководители внешнеполитических ведомств обоих государств согласились с важностью поддержания активных двусторонних контактов в этой сфере и поддержали идею проведения взаимных визитов для проведения соответствующих консультаций между соответствующими профильными ведомствами.
Также Климкин информировал своего румынского коллегу о позиции Украины относительно начала операции ООН по поддержанию мира на Донбассе.
Он отметил, что миротворцы ООН должны быть размещены по всей территории ОРДЛО, в т.ч. вдоль временно неконтролируемой части российско-украинской границы. Соответственно, о расположении международных сил исключительно вдоль существующей линии контакта не может быть и речи, поскольку это лишь будет способствовать замораживанию конфликта, возникновению очередной "серой" зоны на европейском континенте и консолидации там российского влияния.
Со своей стороны, Мелешкану заявил о понимании и полной поддержке украинской позиции по этому вопросу. Он также подчеркнул важность восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ Украины.
Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании», которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование, Верховная Рада приняла 5 сентября. Языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.
В учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - на государственном языке, английском и других официальных языках Европейского Союза.
Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.
Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.
В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.
В Министерстве образования и науки Украины уверяют, что языковые положения нового закона об образовании в Украине (в частности, ст. 7 о языке образования) не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.
По словам главы группы "Воля народа" Ярослава Москаленко, ст. 7 этого закона направлена в Совет Европы на экспертизу на предмет ее соответствия европейским стандартам, ожидается, что экспертиза продлится около полугода.