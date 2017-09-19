Образовательные страсти: парламент Венгрии единогласно осудил украинский закон "Об образовании"

В Венгрии парламент осудил украинский закон об образовании, единодушно проголосовав за соответствующую резолюцию. Об этом сообщает «ЕП» со ссылкой на венгерские СМИ.

Отмечается, что парламент страны заявил, что новый закон об образовании серьезно нарушает право венгров Закарпатья на образование на их родном языке, а также противоречит ряду международных документов, в частности, Копенгагенскому документу и Парижской хартии ОБСЕ, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, договора об основах добрососедства и сотрудничества и другим.

Парламент также призвал международное сообщество осудить закон, который по утверждению венгерских парламентариев, нарушает Конституцию Украины, согласно которой принятие новых законов или внесение поправок в действующие законы не должно ограничивать существующие права.

Как сообщал УНИАН ранее, 5 сентября Верховная Рада приняла закон «Об образовании», которым предусмотрено реформирование образовательной сферы. Законом вводится 12-летнее среднее образование в Украине. Законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский. Также предусмотрено, что в учреждениях образования, согласно образовательной программы, могут выкладываться одна или несколько дисциплин двумя и более языками - государственным языком, английским и другими официальными языками Европейского Союза.

Позже президент Петр Порошенко подчеркнул, что в Украине не запрещается изучать языки национальных меньшинств, но каждый ребенок должен владеть украинским.