Трамп во время встречи с Порошенко неправильно назвал Украину - Washington Post

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Белом доме допустил лингвистическую ошибку, употребив слово "Украина" с определенным артиклем «the» (the Ukraine). Об этом пишет The Washington Post.

Во время встречи Трамп опрометчиво сказал: "Это большая честь быть вместе с президентом Украины, в которою мы все были очень вовлечены" (“It's a great honor to be with President Poroshenko of the Ukraine", - досл.)”.

Как отмечают журналисты издания, использования артикля "the" к Украине является проблемной уже несколько лет. И хотя это понятная ошибка, она является одной из тех, которых раздражает украинцев из-за геополитических последствий.

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Автор статьи утверждает, что подобная ошибка вызывает столь негативную реакцию у украинцев, так как определенный артикль в сочетании с этим топонимом является отсылкой к старославянскому слову «окраина», и поэтому «the Ukraine» из уст Трампа, по-видимому, подразумевает то, что об Украине стоит говорить лишь в связи с ее соседом - Россией, и ставит сомнения в ее суверенности, предполагает газета.

"Некоторые страны включают использования определенных артиклей в своих официальных именах и названиях. Обычно это касается названий географических объектов или политических организаций. Например, Соединенные Штаты Америки, Объединенное Королевство, Согласно CIA World Fact Book, только Багамы и Гамбия официально имеют артикль в своих названиях", - говорится в статье.

Однако использование “the Ukraine” в английском языке было достаточно распространенным в течении десятилетий. В связи с чем даже после обретения независимости и распада СССР стране приходилось четко указывать отсутствие “the” в названиях большинства новостных публикаций.

Почему артикль так привязался к Украине трудно сказать, но причина возможно кроется в истории страны, пишет автор статьи.

"В период 1919-1991 Украина была частью СССР и носила название the Ukrainian Soviet Socialist Republic в английском языке. Возможно это и послужило причиной привязки артикля к названию страны. Альтернативной версией может быть этимология слова Украина", - отмечается в статье.

Автор статьи также напомнил, что предыдущие лидеры США также совершали подобную ошибку, в том числе Барак Обама до 2014 года.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что полностью доволен переговорами с высшим руководством США.