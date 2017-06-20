Порошенко заявил, что полностью доволен переговорами с высшим руководством США

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что абсолютно доволен результатами переговоров с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом сегодня в Вашингтоне.

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«Повестка дня была очень широкой. Я могу сказать, что я абсолютно доволен результатами этих переговоров, и очень благодарен и президенту Трампу, и вице-президенту Пенсу, и тем министрам, с которыми состоялись встречи, за очень твердую позицию поддержки нашего государства», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом получил твердую поддержку со стороны США в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержку в продолжении реформ.

"Состоялась полноценная, очень подробная встречу с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине", - заявил он.