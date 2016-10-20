Порошенко надеется, что НАТО будет давить на Россию для полного выполнения ею Минских соглашений
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что НАТО будет оказывать давление на Россию для полного выполнения ею Минских соглашений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сегодня в Брюсселе.
«Мы надеемся, что наш партнер - НАТО будет давить на Россию для того, чтобы она полностью внедряла Минские соглашения, особенно в плане безопасности», - заявил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко прибыл в штаб-квартиру НАТО, где началась встреча с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
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Как передает собственный корреспондент УНИАН, генсек НАТО встретил Порошенко на крыльце штаб-квартиры. Оба чиновника пожали руки для официальной съемки и пошли в комнату для переговоров.