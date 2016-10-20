Порошенко надеется, что НАТО будет давить на Россию для полного выполнения ею Минских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сегодня в Брюсселе.

«Мы надеемся, что наш партнер - НАТО будет давить на Россию для того, чтобы она полностью внедряла Минские соглашения, особенно в плане безопасности», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко прибыл в штаб-квартиру НАТО, где началась встреча с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, генсек НАТО встретил Порошенко на крыльце штаб-квартиры. Оба чиновника пожали руки для официальной съемки и пошли в комнату для переговоров.