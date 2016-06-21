Наедине с медведем

Весь мир продолжает называть Минские соглашения безальтернативными. Однако всё яснее и яснее, что переговорный процесс – это тупик, тоннель, в конце которого нет света. И в обозримом будущем не будет удачного разрешения конфликта. Как результат, европейские политики всё чаще публично задаются вопросом, а зачем же нам страдать от санкций, если конца и края этой войны не видно?

Прошедший на прошлой неделе Петербургский экономический форум ярко продемонстрировал усталость европейских политиков – как действующих, так и бывших, – от Донбасса. Самым ярким был экс-президент Франции Саркози, который откровенно умолял Путина первым снять контрсанкции, ведь «сильный должен протянуть руку первым, а самый сильный – это Россия и президент Путин». Во время этого спича вообще выяснилось, что интеграция Украины в Европу ошибка, а прекращение наступления российской армии в 2008 году в сорока километрах от Тбилиси как раз и было проявлением силы России. Мол, Саркози лично уговорил русских не захватывать грузинскую столицу. Итальянский премьер Ренци выглядел не таким беззубым и даже пытался возражать Путину, который, практически открыто, назвал европейцев «терпилами» США. Ведь по российской логике, всё зло – из Вашингтона, и именно американцы заставляют Европу в ущерб себе продолжать гнуть санкционную линию.

Всё меньше политических сил в Европе, которые готовы отказаться от российских денег ради того, чтобы поддержать нас

Сейчас понятно, что санкции против России сохранятся, как минимум, ещё на полгода. Но через полгода за их отмену, скорее всего, будет гораздо больше европейских голосов. И это не очень хорошо для Украины: всё меньше политических сил в Европе, которые готовы отказаться от российских денег ради того, чтобы поддержать нас.

В Европе боятся (или, из-за экономических бонусов, не хотят) называть вещи своими именами. А если заниматься словоблудием и игнорировать реальное положение вещей на земле, ни о каком решении конфликта говорить не приходится. Что произошло? Россия военным путем оккупировала часть Донбасса, и сейчас имеет там полный военный, политический и экономический контроль. Секрет это для кого-то? Нет. Информация о военном присутствии РФ на Донбассе подтверждается тысячами фактов. Только вчера ОБСЕ обнаружила российскою станцию РЭБ «Житель» под Донецком. И ни у кого не хватило мужества сказать, что это – вторжение, а не какое-то восстание «шахтеров и трактористов». Сводки про бесконечные обстрелы стали настолько обыденными, что перестали даже появляться в западной прессе. И на фоне постоянных российских атак Москва говорит: давайте приступать к политической части переговоров. Если перевести на понятный язык, это значит, что Кремль показывает, что будет убивать украинских солдат до тех пор, пока с ним не согласуют Конституцию Украины с закреплением нейтралитета, и особый статус для захваченного Донбасса, с правом вето любых всеукраинских решений. Плюс по мелочам: амнистия/легализация боевиков и придание русскому языку статуса второго государственного.

Пойти на такие требования – значит открыть ворота московскому троянскому коню, причем коню, который не скрывает своих воинствующих намерений.

И такой кремлёвский посыл понемногу начинает находить понимание на Западе. Мол, Киев не выполняет свои обязательства по Минску-2. Только не понятно, где в этом документе узаконена оккупация. Почему его надо выполнять сразу с четвертого пункта, где прописана политическая часть?! Выполнить такие требования Москвы не сможет, если даже захочет, ни одно украинское правительство. Пойти на такие требования – значит открыть ворота московскому троянскому коню, причем коню, который не скрывает своих воинствующих намерений.

Тем временем, президент РФ уже заявляет, что Россия «не держит зла» на Европу, и предложил политикам ЕС пойти навстречу бизнесу и вернуть доверие в российско-европейские отношения. То есть, практически прямо говорит, что Москва будет договариваться с промышленными группами Европы напрямую, и еще вопрос, чем это закончится для лидеров стран ЕС. Это ведь у Путина президентство ограничено только биологическим сроком жизни, а правление Меркель, Олланда и Порошенко – может закончиться после ближайших выборов. Новый политический расклад Европы может быть гораздо менее дружественен Украине. Санкции будут ослаблены или вообще сняты, как и другое давление на Россию. Решать проблемы и укрощать наглых соседей украинцам придётся самостоятельно, а без поддержки Запада это будет похоже на поход в клетку с голодным медведем. И, вместо того, чтобы клянчить летальное оружие на Западе, стоило бы больше концентрироваться самим на своей безопасности. Ведь, несмотря на все заявления и желания Украины вступить в НАТО, мы остаемся внеблоковой страной, за которую никто по-настоящему не вступится.

Роман Цимбалюк, Москва