Саркози назвал ошибкой интеграцию Украины в НАТО и Европу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Саркози сказал на Петербургском международном экономическом форуме.

«Украина не может выбирать одного или другого из партнеров: Украина является другом России и должна быть другом Европы. Это причина, по которой я всегда считал, что будет ошибкой интегрировать Украину в НАТО, интегрировать Украину в Европу», - сказал Саркози.

По его словам, Украина является «мостом» между Россией и Европой, и необходимо стабилизировать ситуацию.

При этом Саркози считает, что «есть русскоязычное меньшинство, которое чувствует себя ущемленным в Украине».

«Нужно, чтобы был определенный момент, и это меньшинство будет защищено с уважением суверенитета Украины, который несомненный и не оспаривается», - сказал он.

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«Я хочу сказать, что самым большим злом, самым плохим решением и очень отрицательным решением украинского правительства будет устранение русского языка как официального языка Украины, когда 30% населения говорит на русском. Нельзя запретить им говорить на русском», - добавил он.

При этом Саркози отказался отвечать на прямой вопрос о принадлежности Крыма.

«Крым упоминался в «Минске-2»? Нет. Почему вы хотите, чтобы я был большим реалистом, чем король? В «Минске-2» нет ни одного слова по Крыму, почему вы хотите, чтобы я вам говорил на эту тему?» - сказал Саркози.

По его словам, если стороны хотят выйти из кризиса, необходимо «смотреть в будущее, если вы хотите остаться там, то смотрите в прошлое».

Также Саркози выступил за отмену санкций против РФ, но, по его мнению, первый шаг для этого должна сделать Россия.

«Я среди тех, кто считает, что надо убрать санкции, у нас и без этого достаточно проблем. Мы не можем позволить себе страдать, и самый сильный должен протянуть руку первым. Самый сильный - это Россия, и это президент Путин», - добавил он.

Саркози заявил, что Европа и Россия должны работать вместе, чтобы избежать новой «холодной» войны.

«Я приехал в Москву, поскольку отношения между Европой и Россией не являются тем, чем они должны быть. Никогда эти отношения не были такими холодными. Считаю, что Европе необходимо работать рука об руку с Россией. Я не хотел бы новой «холодной» войны. «Холодная» война не в наших интересах, не в интересах европейцев», - сказал он.

Кроме того, Саркози высказался об «авторитете» президента РФ Владимира Путина.

«Россия - это самая большая страна в мире. Многие люди думали в 90-м году, что Россия теперь вычеркнута из дипломатической карты мира. В 2016 году так никто уже не думает. Россия вновь заняла свое место», - сказал он.

«Авторитет господина Путина никто не отрицает, его место никто не отрицает во всем мире. Россия должна занять то место, которое должна, в мире», - подчеркнул Саркози.