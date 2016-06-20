ОБСЕ обнаружила российскую систему радиоэлектронной борьбы под Донецком (фото)

Наблюдатели из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили под Донецком станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом миссия сообщает в своем Twitter.

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"Беспилотники СММ продолжают фиксировать высокотехнологичную станцию радиоэлектронной борьбы. Препятствия нашей работе должны закончиться", - говорится в сообщении.

По информации ОБСЕ, станция Р-330ж "Житель" обнаружена в районе Андреевки, в 15 километрах от Донецка, 14 июня.

Справка. Автоматизированная станция помех "Житель" (Россия), в частности обеспечивает: автоматизированное обнаружение, пеленгование и анализ сигналов радиоизлучения; устанавливает радиопомехи абонентским терминалам систем спутниковой связи, навигационной аппаратуре потребителей спутниковой навигационной системы NAVSTAR (GPS) и базовым станциям сотовой связи GSM-900/1800.