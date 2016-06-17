Премьер Италии - Путину: ЕC вводил санкции против РФ без настояния США и будет "терпеть" до выполнения Минска-2

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

«Если мы дошли до наложения санкций, и позиция США по вопросу санкций кажется объективной, ясной, и имели место импульсивные действия со стороны ряда европейских лидеров… Безусловно, есть проблемы подхода и уважения суверенитета в поведении России, но, с другой стороны, есть то, что сказал президент Путин, и это очень важно - что касается уважения соглашений, конституционная реформа (в Украине), избирательное законодательство. Но не США приняли решение за других. Господин Путин прекрасно знает, что такое решение приняли некоторые европейские лидеры», - сказал Ренци.

Он подчеркнул, что эта инициатива исходит от Европы.

«Господин Путин спрашивает: сколько вы еще будете терпеть? Ответ очень простой - это Минские соглашения», - подчеркнул он.

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Ренци отметил, что предлагал использовать опыт автономий немецкоговорящих регионов Италии в качестве модели для Донбасса.

«Я считаю, что нужно полностью имплементировать Минские соглашения в полном объеме», - подчеркнул Ренци.

По его словам, словосочетание «холодная война» не может использоваться в третьем тысячелетия.

«Нам необходимо, чтобы Европа и Россия снова стали прекрасными соседями. Мы знаем, что между соседями часто возникают споры, проблемы, но сегодня в украинском вопросе есть сильная точка - то, что подписаны Минские соглашения, и мы просим, чтобы они были тотально имплементированы», - подчеркнул премьер Италии.

В тоже время он заметил, что «об имплементации должны просить не только те, кого называют сепаратистами, но и все заинтересованные стороны, потому что если это делает кто-то один, то принцип «договоры нужно соблюдать» не держится».

По его словам, чтобы преодолеть «санкционную фазу», необходимо в полном объеме имплементировать Минских соглашения, и сделать так, чтобы «Россия была главным действующим лицом», так как как без нее невозможно бороться с экстремизмом и фанатизмом.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Путин заявил, что США заставляют Европу «терпеть» последствия ответных санкций России, хотя сами от них не страдают.