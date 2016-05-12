Киев уведомил Москву о разрыве побратимских отношений (документ)

Об этом сообщил на своей странице в Facebook секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив.

"Хоть что-то хорошее за день. Никогда не думал, что когда-то придется подписывать такие письма", - написал он.

Прокопив также опубликовал на своей странице соответствующий документ, согласно которому, в соответствии с решением Киевсовета от 11 февраля украинская столица разрывает в одностороннем порядке все ранее подписанные договоры о побратимстве, партнерстве и сотрудничестве с Москвой.

Отмечается, что данное решение Киевсовета было принято "в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, аннексией АР Крым и оккупацией части территории Донецкой и Луганской областей".

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