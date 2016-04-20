"Никакой гражданской войны": Столтенберг напомнил союзникам, кто дестабилизирует ситуацию в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

Генеральный секретарь рассказал, что во время встречи было вновь подтверждено, что Альянс и Россия одновременно расходятся в оценках, когда речь заходит о фактах и понимании того, кто несет ответственность за кризис в Украине.

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"Много союзников также передало очень сильное сообщение, что мы не согласны, что Россия пытается изображать это (этот кризис) как гражданскую войну. Это Россия дестабилизирует восточную Украину, обеспечивая поддержку сепаратистов боеприпасами, деньгами, техникой, а также обеспечивает управление и контроль. Поэтому у нас есть глубокие разногласия, связанные с кризисом в Украине, но мы согласились на важности быстрого и полного выполнения Минских соглашений, что означает соблюдение режима прекращения огня, отвод всего тяжелого вооружения, а также, бесспорно, (предоставление) полный доступ международным наблюдателям для наблюдения за ситуацией на месте", - подчеркнул Столтенберг.

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В этой связи он заявил, что это является четким сигналом для России, и в отношении которого на Совете Россия-НАТО пришли к согласию: "Мы должны иметь возможность увидеть, что это не является чем-то тем, о чем было (только) заявлено на встрече, но и воплощено в жизнь. И Россия несет особую ответственность, потому что Россия продолжает поддерживать сепаратистов на востоке Украины".