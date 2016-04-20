НАТО и Россия возвращаются за стол переговоров впервые с 2014 года
Представители НАТО и России соберутся сегодня в Брюсселе для обсуждения накопившихся проблем. И в Москве, и на Западе прорыва от встречи не ожидают, но возобновление контактов поддерживают.
Стороны считают, что дефицит взаимного доверия угрожает эскалацией даже при незначительных инцидентах, пишет kommersant.ru. Представители НАТО уже заявили, что поднимут на встрече украинскую тему, а источники издания в Министерстве иностранных дел РФ обещали обсудить ухудшающуюся ситуацию в Афганистане и сотрудничество в вопросе борьбы с терроризмом.
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По данным двух российских дипломатических источников издания, изначально НАТО в качестве главной темы встречи предложило выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе. О том, что представители НАТО в ходе встречи будут требовать от Москвы "выполнения обязательств" по минским соглашениям, заявил и заместитель генсека альянса Александр Вершбоу, добавив, что "давление на Россию нужно продолжать". При этом он пообещал, что НАТО поможет Украине в укреплении ее обороноспособности. Комментируя заявления Александра Вершбоу, в постоянном представительстве РФ при НАТО отметили, что альянс должен призвать Киев "полностью и без предварительных условий" выполнять минские соглашения, а не укреплять оборону Украины. Источник издания в МИД РФ сообщил, что Кремль готов обсуждать конфликт на Донбассе с представителями НАТО, но "только если оценка ситуации будет всесторонней".
Кроме этого, коснутся стороны и инцидента с самолетом Су-24, пролет которого вблизи американского эсминца "Дональд Кук" вызвал жесткую реакцию Вашингтона.
Совет Россия-НАТО на уровне постпредов пройдет впервые с июня 2014 года, когда РФ ввела своих боевиков на Донбас. Впрочем, альянс еще в апреле 2014 года заморозил все практическое сотрудничество с Москвой - это произошло после аннексии Крыма Россией. Работу Совета в Брюсселе тогда решили сохранить "для поддержания открытыми каналов политического диалога". Однако после июньского заседания Совет более не собирался.