НАТО и Россия возвращаются за стол переговоров впервые с 2014 года

Стороны считают, что дефицит взаимного доверия угрожает эскалацией даже при незначительных инцидентах, пишет kommersant.ru. Представители НАТО уже заявили, что поднимут на встрече украинскую тему, а источники издания в Министерстве иностранных дел РФ обещали обсудить ухудшающуюся ситуацию в Афганистане и сотрудничество в вопросе борьбы с терроризмом.

Читайте такжеГлавной темой встречи Совета Россия-НАТО станет Украина

По данным двух российских дипломатических источников издания, изначально НАТО в качестве главной темы встречи предложило выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе. О том, что представители НАТО в ходе встречи будут требовать от Москвы "выполнения обязательств" по минским соглашениям, заявил и заместитель генсека альянса Александр Вершбоу, добавив, что "давление на Россию нужно продолжать". При этом он пообещал, что НАТО поможет Украине в укреплении ее обороноспособности. Комментируя заявления Александра Вершбоу, в постоянном представительстве РФ при НАТО отметили, что альянс должен призвать Киев "полностью и без предварительных условий" выполнять минские соглашения, а не укреплять оборону Украины. Источник издания в МИД РФ сообщил, что Кремль готов обсуждать конфликт на Донбассе с представителями НАТО, но "только если оценка ситуации будет всесторонней".

Кроме этого, коснутся стороны и инцидента с самолетом Су-24, пролет которого вблизи американского эсминца "Дональд Кук" вызвал жесткую реакцию Вашингтона.

Совет Россия-НАТО на уровне постпредов пройдет впервые с июня 2014 года, когда РФ ввела своих боевиков на Донбас. Впрочем, альянс еще в апреле 2014 года заморозил все практическое сотрудничество с Москвой - это произошло после аннексии Крыма Россией. Работу Совета в Брюсселе тогда решили сохранить "для поддержания открытыми каналов политического диалога". Однако после июньского заседания Совет более не собирался.