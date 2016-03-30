Профильный комитет Рады решил разорвать дипломатические отношения с Россией

Об этом заявил народный депутат Украины Владимир Парасюк, передает ТСН.uа.

Проект постановления был принят во время заседания профильного комитета парламента в среду, 30 марта.

По словам Парасюка, документ вынесут на рассмотрение после соответствующего решения на Согласительном Совете парламента. Это произойдет, по предварительным данным, 11 апреля.

ТСН.uа не смог связаться с другими членами парламентского комитета, ведь заседание еще продолжается.

Авторами постановления стали народные депутаты Борис Тарасюк, Владимир Парасюк, Оксана Корчинская, Юрий Шухевич и Олег Петренко. Согласно документу, причинами разрыва дипломатических отношений с РФ является нарушение прав граждан Украины, захвата и удержания в Российской Федерации заложников, а также нарушение принципов международного иммунитета, в том числе в отношении народного депутата Украины, депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы Надежды Савченко.

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В случае принятия постановления Кабинета министров в месячный срок нужно подать на рассмотрение Рады проекты законов Украины о прекращении или приостановлении международных договоров РФ; расторгнуть все международные договоры с РФ и определить страну, посольство и консульства которой будет представлять интересы Украины.

Кроме того, президент должен решить вопрос о прекращении или приостановлении действия международных договоров.