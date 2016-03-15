В Раду подали постановление о разрыве дипотношений с Россией

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Среди инициаторов законопроекта - Корчинская Оксана Анатольевна (VIII созыва), Парасюк Владимир Зиновьевич (VIII созыва), Петренко Олег Николаевич (VIII созыва) и Шухевич Юрий-Богдан Романович (VIII созыва).

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Однако стоит отметить, что текст постановления пока отсутствует на сайте ВР.

Напомним, 11 февраля на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты решили считать не действительным побратимство города Киева с некоторыми городами и регионами РФ: с Москвой, Волгоградом, Санкт-Петербургом, Улан-Удэ, Республикой Коми и Махачкалой.