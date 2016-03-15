В Раду подали постановление о разрыве дипотношений с Россией
13:51, 15 марта 2016Политика
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В парламенте 15 марта зарегистрировали проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Российской Федерацией.
В Раде хотят разорвать дипотношения с РФ / Фото УНИАН
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Среди инициаторов законопроекта - Корчинская Оксана Анатольевна (VIII созыва), Парасюк Владимир Зиновьевич (VIII созыва), Петренко Олег Николаевич (VIII созыва) и Шухевич Юрий-Богдан Романович (VIII созыва).
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Однако стоит отметить, что текст постановления пока отсутствует на сайте ВР.
Напомним, 11 февраля на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты решили считать не действительным побратимство города Киева с некоторыми городами и регионами РФ: с Москвой, Волгоградом, Санкт-Петербургом, Улан-Удэ, Республикой Коми и Махачкалой.
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