Нуланд: 2016-й год может стать поворотным моментом для Украины

Об этом она сказала во время слушаний в комитете Сената США на тему: "Украинские реформы - два года после революции на Майдане и российского вторжения".

Помощник госсекретаря подчеркнула, что если все стороны будут иметь волю и прилагать необходимые усилия, то "2016-й год может стать поворотным моментом для Украины".

"Если ситуация с безопасностью на Донбассе в ближайшие дни сможет улучшиться, если заложники будут возвращены, если стороны смогут завершить переговоры относительно избирательных модальностей и по другим политическим вопросам, - мы сможем увидеть легитимно избранных лидеров на Донбассе до осени, отвод российских сил и техники, а затем возвращение Украине суверенитета над ее границей до конца года", - сказала Нуланд.

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Вместе с тем она подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с Украиной в вопросе выполнения ее части Минских договоренностей, а также сотрудничать с европейскими партнерами, чтобы обеспечить силу введенных ранее санкции против РФ, пока Россия в полном объеме не выполнит свою часть обязательств Минских соглашений.

"И, несомненно, санкции против Крыма должны оставаться действующими до тех пор, пока Кремль будет навязывать свою волю на эту часть украинской земли", - подчеркнула Нуланд.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на слушаниях в Сенате Нуланд подчеркнула, что Российская Федерация и контролируемые ею боевики не должны ожидать от Украины внесения изменений в Конституцию до выполнения ими Минских соглашений в части обеспечения безопасности на Донбассе.