Нуланд: РФ не должна ожидать от Украины изменений в Конституцию, пока сама не выполнит Минские соглашения

Об этом она сказала во время слушаний в комитете Сената США на тему "Украинские реформы: два года после революции на Майдане и российского вторжения".

Нуланд подчеркнула, что на последней встрече министров иностранных дел "нормандской четверки" в начале марта Украина поддержала конкретные шаги по отводу сил от линии соприкосновения, увеличению количества наблюдателей ОБСЕ на Донбассе и их оснащению на ключевых горячих точках, а также создание большего количества баз ОБСЕ на всей территории Донбасса и на украинско-российской границе.

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"Осуществление этих шагов и освобождение заложников значительно улучшит условия для компромисса в Киеве в отношении избирательных модальностей и политических прав Донбасса. В то же время Москва и самопровозглашенная "власть" Донбасса не должны ожидать от украинской Верховной Рады принятия ключевых нерешенных политических положений Минских соглашений, в том числе относительно избирательных модальностей и конституционных изменений, до того, как Кремль и их ставленники не выполнят свои основные обязательства по вопросам безопасности в соответствии с Минском", - отметила Нуланд.

При этом она отметила, что хотя США не являются стороной в "нормандском процессе", они будут очень активно дипломатически участвовать на всех уровнях, как в Киеве, так и Москве, Париже и Берлине для содействия выполнению одновременно политических аспектов и аспектов безопасности Минских соглашений и для помощи сторонам в принятии совместных решений.

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