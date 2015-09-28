Порошенко с супругой почтили память жертв теракта 11 сентября 2001 года в США
Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной в Нью-Йорке почтил память жертв трагедии 11 сентября 2001 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.
Глава государства возложил венок у символического «Дерева выживших» - растения, которое «пережило» те события, устояло, хотя и «пережило» несколько болезней. Президент осмотрел величественный Мемориал, где все напоминает о событиях тех страшных дней, которые поразили весь мир.
Президент, подойдя к журналистам, назвал Мемориал символом объединения усилий для борьбы с терроризмом, «недопущения финансирования терроризма, особенно на государственном уровне».
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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко, открывая свой визит в Нью-Йорк для участия в 70-й сессий Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что Украина будет предпринимать решительные шаги для защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и предложит изменения, которые имеют целью вернуть историческую миссию Организации и Совету безопасности ООН как механизма защиты глобальной безопасности.