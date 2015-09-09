В Раде зарегистрирован проект постановления о создании ВСК по расследованию беспорядков 31 августа

Текст проекта постановления под №3055 на сайте парламента пока не обнародован.

Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

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По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.