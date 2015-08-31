Аваков: В столкновениях под ВР ранены 122 человека, среди них - заместитель главы МВД (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр МВД Арсен Аваков.

“У нас на сегодняшний день то, что имеем в настоящее время, в результате столкновений под ВР, брошенных гранат со стороны представителей партии “Свобода” и протестующих 122 человека находятся с ранениями в больницах. В том числе один умер - солдат Национальной гвардии, 24-летний призывник из Херсона. 12 человек находятся на операционных столах в одном госпитале Министерства обороны, 7 человек находятся на операциях в госпиталях МВД, в том числе несколько из них в тяжелом состоянии. В том числе один из них находится в тяжелой коме”, - сказал Аваков.

Кроме того, он сообщил, что ранения получили двое французских журналистов одного из телеканалов, они сейчас находятся в больнице.

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Также Аваков отметил, что среди раненых бойцы Нацгвардии, милиции, управления Государственной службы охраны, спецназовцы МВД и милиционеры столичных райотделов.

“Получил осколочное ранение заместитель министра Василий Паскал (курирует уголовный розыск — УНИАН), - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, столкновения возле ВР начались сразу же после голосования за изменения в Конституцию в части децентрализации.

Протестующие стали бросать в правоохранителей бутылки, дымовые шашки и брусчатку. Также в правоохранителей бросили боевую гранату.