Кремлевские спасатели идут на помощь: Азаров объявил о создании "Комитета спасения Украины"
В Москве объявленный в розыск украинскими правоохранителями бывший премьер министр Николай Азаров объявил о создании "комитета спасения Украины".
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в презентации в гостинице "Украина" приняли также участие разыскиваемые в Украине бывшие народные депутаты Владимир Олейник и Игорь Марков.
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Николай Азаров сообщил, что он возглавил данный комитет.
На пресс-конференции организаторы распространили "воззвание" к украинскому народу, в котором излагается план действий по урегулированию ситуации в Украине и "объявляется о готовности комитета взять на себя ответственность за судьбу Украины".
В частности, в документе игнорируется факт российского вторжения на Донбасс и Крым и утверждается, что "страна ввергнута в гражданскую войну".
"Для преступников, устроивших вооруженный госпереворот, используя справедливый народный гнев, человеческая жизнь никакой ценностью", - отметили авторы документа.
При этом в комитете используют классические российские пропагандистские штампы: "Украину превратили в нацистское государство. Бандеровцев сделали героями. Над страной нависла удушливая атмосфера страха".
Данный комитет намерен требовать досрочных президентских, парламентских и местных выборов.
"Мы приняли решение выдвинуть на пост президента Украины Владимира Олейника", - отмечается в документе.
Среди первоочередных решений предлагается прекратить бороться с российской агрессией.
"Отменим все законы, постановления и решения судов, связанные с мобилизацией и войной. Отменим военный сбор с граждан Украины", - говорится в документе.
При этом заявляется о желании восстановления "дружеских, деловых и партнерских отношений с РФ".
Также авторы "воззвания" высказываются за федерализацию и предания русскому языку статуса государственного.
Пресс-релиз "Комитета спасения #Украина". Азаров и ко объявляют о "готовности взять на себя отв-ть за судьбу Украины pic.twitter.com/K1GDOIV4hD
— Jüri Maloverjan (@MaloverjanBBC) August 3, 2015