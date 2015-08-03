Кремлевские спасатели идут на помощь: Азаров объявил о создании "Комитета спасения Украины"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в презентации в гостинице "Украина" приняли также участие разыскиваемые в Украине бывшие народные депутаты Владимир Олейник и Игорь Марков.

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Николай Азаров сообщил, что он возглавил данный комитет.

На пресс-конференции организаторы распространили "воззвание" к украинскому народу, в котором излагается план действий по урегулированию ситуации в Украине и "объявляется о готовности комитета взять на себя ответственность за судьбу Украины".

В частности, в документе игнорируется факт российского вторжения на Донбасс и Крым и утверждается, что "страна ввергнута в гражданскую войну".

"Для преступников, устроивших вооруженный госпереворот, используя справедливый народный гнев, человеческая жизнь никакой ценностью", - отметили авторы документа.

При этом в комитете используют классические российские пропагандистские штампы: "Украину превратили в нацистское государство. Бандеровцев сделали героями. Над страной нависла удушливая атмосфера страха".

Данный комитет намерен требовать досрочных президентских, парламентских и местных выборов.

"Мы приняли решение выдвинуть на пост президента Украины Владимира Олейника", - отмечается в документе.

Среди первоочередных решений предлагается прекратить бороться с российской агрессией.

"Отменим все законы, постановления и решения судов, связанные с мобилизацией и войной. Отменим военный сбор с граждан Украины", - говорится в документе.

При этом заявляется о желании восстановления "дружеских, деловых и партнерских отношений с РФ".

Также авторы "воззвания" высказываются за федерализацию и предания русскому языку статуса государственного.