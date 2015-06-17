Азаров и Клюев готовятся к созданию в Украине новой политической партии – СМИ

Об этом изданию LB.ua стало известно из собственных источников.

Это необходимо как плацдарм для реванша. Предполагается, что создана будет партия. Рабочее название проекта – «Альтернатива». К ведению соответствующей деятельности причастны: Николай Азаров, Андрей Клюев, Артем Пшонка и Игорь Калетник.

Поскольку все они имеют проблемы с украинскими правоохранителями и находиться без угрозы задержания на территории страны не могут, ожидается, что первое время общественно-политическую деятельность по линии «Альтернативы» будут вести их доверенные лица.

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Логично, первым вызовом для партии станет участие в местных выборах.

На сегодняшний день партии с названием «Альтернатива» в реестре Минюста нет, однако процедура «легализации» довольно проста. Для этого достаточно купить весь пакет документов на какую-либо из существующих партий (так называемых «карманных») – зарегистрированную, но не ведущую реальной деятельности. После – пройти этап переименования и «апгрейда», пишет издание.