Азаров и Клюев готовятся к созданию в Украине новой политической партии – СМИ

17:55, 17 июня 2015
Политика
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Бывшие первые лица режима Виктора Януковича, ныне – политические эмигранты, готовятся запускать новый политический проект.

ТСН

Об этом изданию LB.ua стало известно из собственных источников.

Это необходимо как плацдарм для реванша. Предполагается, что создана будет партия. Рабочее название проекта – «Альтернатива». К ведению соответствующей деятельности причастны: Николай Азаров, Андрей Клюев, Артем Пшонка и Игорь Калетник.

Поскольку все они имеют проблемы с украинскими правоохранителями и находиться без угрозы задержания на территории страны не могут, ожидается, что первое время общественно-политическую деятельность по линии «Альтернативы» будут вести их доверенные лица.

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Логично, первым вызовом для партии станет участие в местных выборах.

На сегодняшний день партии с названием «Альтернатива» в реестре Минюста нет, однако процедура «легализации» довольно проста. Для этого достаточно купить весь пакет документов на какую-либо из существующих партий (так называемых «карманных») – зарегистрированную, но не ведущую реальной деятельности. После – пройти этап переименования и «апгрейда», пишет издание.

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