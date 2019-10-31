Как разведением сил Украина выбивает козыри из рук России

Разведение сил на Донбассе, в том числе в Золотом, которое вызвало большое возмущение части украинского общества и ряда политиков, будет иметь ряд положительных для Украины последствий.

Главное, что обеспечивает разведение сил – это прекращение гибели людей с обеих сторон

Главное, что обеспечивает разведение сил – это прекращение гибели людей с обеих сторон. Владимир Зеленский не раз говорил, что основная ценность – это человеческая жизнь. Потому это самое главное, что нам даст разведение.

Второе – разведение сил выбивает козырь из рук России. У Москвы был расчет на то, что украинская «партия войны» через массовые протесты и акции, которые мы видели в Золотом, сорвет разведение сил, а это даст Кремлю козырь – аргумент. Ведь тогда российская сторона могла бы говорить о том, что проблема – не в Москве, не в Донецке, не в Луганске, а в Киеве, что это Киев противится достижению мира.

Теперь же, после разведения сил в Золотом этот козырь выбит из рук Москвы.

Зеленский демонстрирует стабильную позицию, которую подтвердил во время своей пресс-конференции: он видит свою миссию в том, чтобы принести мир.

Если даже разведение сил и не принесет полноценный мир, то такой шаг способен обеспечить стабильное перемирие. Ведь пресловутая «формула Штайнмайера», которую противники Зеленского поспешили объявить капитуляцией, на самом деле о другом. Суть этой формулы выразил сам Штайнмайер, который сказал, что, если стороны не в состоянии сделать больших шагов навстречу друг другу, то эти «большие шаги» нужно разбить на последовательные маленькие. Логика в этом определенно есть. Тем более, что разводить силы так или иначе нужно. И я думаю, это сделать удастся.

Да, ветераны-добровольцы уверяют, что обстрелы так и не прекратились, а разведение сил состоялось. Как известно, Киев настаивал на соблюдении условия: сначала семь дней тишины, а затем – разведение войск. Выходит, тут украинская сторона отступилась от этого требования.

На мой взгляд, украинская сторона поступила так, дабы источником проблем и противником достижения мира не был назван Киев. Ведь не секрет, что в Берлине, Париже и Вашингтоне есть существенная усталость от Украины и ее проблем. А это означает, что дальше давление со стороны Запада на Украину будет усиливаться. Сейчас важно не допустить ситуации, когда украинская власть из средства решения проблемы мирного урегулирования конфликта на Донбассе превратится в часть этой проблемы.

Важно отметить, что и Зеленский, и Пристайко, и другие не раз четко заявляли, во-первых, о том, что, если после разведения сил возобновятся обстрелы противником украинских позиций, у украинского войска будут все полномочия, чтобы ответить на огонь. А, во-вторых, в этом случае украинские войска попросту вернутся на свои позиции.

Поэтому очень странно, что о капитуляции Украины сейчас кричат те, кто был абсолютно спокоен несколько лет назад, когда еще до президентства Зеленского предпринимались попытки вести диалог с противником. Тогда все это воспринималось абсолютно спокойно.

Петр Алексеевич нас постоянно уверял в том, что альтернативы минскому процессу нет. И ему удалось убедить в этом и часть граждан Украины

Кроме того, те, кто сегодня больше всех шумит, в свое время спокойно отреагировали на «Минск-1» и «Минск-2». Ведь Зеленский сегодня выполняет все то, что ранее подписал Порошенко. А разведение сил является вторым пунктом «Минска-2», подписанного Порошенко. Просто многие за давностью лет уже позабыли об этом...

Петр Алексеевич нас постоянно уверял в том, что альтернативы минскому процессу нет. И ему удалось убедить в этом и часть граждан Украины, и мировое сообщество. Поэтому сейчас Украина вынуждена выполнять этот самый «Минск».

Третье – безусловно, разведение сил поспособствует тому, чтобы встреча лидеров «нормандской четверки» все-таки состоялась. Ведь проблема с разведением сил подавалась российской стороной как главное препятствие этой встречи, теперь этого аргумента у нее нет.

По моему мнению, большой заинтересованности Москвы в скорейшей встрече «нормандской четверки» нет. Поэтому вполне возможны какие-то эксцессы и выдвижение новых требований с российской стороны (в этом российская дипломатия куда более опытная).

Пока что больше шансов (где-то 60/40) на то, что эта встреча состоится в ноябре, как и планировалось.

Россия не хочет этой встречи, поскольку для нее более желательной была бы ситуация, когда можно было бы показать, что процесс мирного урегулирования тормозится или срывается по вине Киева, когда можно было бы убедить в этом Запад, а дальше главная ставка Москвы – это демонтаж антироссийских санкций, к чему политические элиты Франции и Германии уже созрели, и признание Западом того, что Украина – это зона интересов Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями.

России нужен Донбасс в составе Украины, но на российских условиях. И она прекрасно понимает, что эта цель труднореализуемая, и такой сценарий маловероятен. Значит, Москве нужно повернуть все так, чтобы показать, что проблема – в Киеве, чтобы от украинской проблемы устали, сняли с России санкции, махнули рукой и дали возможность Российской Федерации самолично решать вопрос Украины.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»