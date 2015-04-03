Президент внес в Раду законопроект о правовом режиме военного положения

Об этом сообщается на сайте парламента.

Соответствующий законопроект №2541 зарегистрирован в ВР сегодня, 3 апреля 2015 г.

Согласно пояснительной записке, проект закона "О правовом режиме военного состояния" вносится на рассмотрение парламента во исполнение пункта 1 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2015 года "О дополнительных мерах по укреплению национальной безопасности Украины", введенного в действие указом президента Украины от 12 марта 2015 года № 139.

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Целью разработки проекта закона является актуализация законодательного регулирования правового режима военного положения "с учетом особенностей современных вооруженных конфликтов и опыта проведения антитеррористической операции на востоке государства".

Законопроектом предполагается увеличить перечень и детализировать содержание мер военного положения, ввести гарантии деятельности президента Украины, Верховной Рады Украины, более четко урегулировать порядок введения и отмены правового режима военного положения, нормировать порядок деятельности и полномочия военного командования, органов государственной власти в условиях действия военного положения, военных администраций - временных государственных органов, создаваемых президентом на территориях, на которых введено военное положение, для обеспечения действия Конституции и законов Украины, обеспечения вместе с военным командованием введения и осуществления мер правового режима военного положения, обороны, общественного порядка и безопасности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан.