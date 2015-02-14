Порошенко введет военное положение по всей Украине, если не будет мира

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что военное положение будет введено на всей территории страны, если не будет достигнут мир.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на церемонии передачи пограничникам новой военной и специальной техники в Киеве.

«Нам нужно представлять наши действия в случае срыва врагом перемирия. Еще до Минска на заседании Кабинета министров я предупредил, что нам нужно будет в случае, если мира не будет, принимать очень тяжелое, но необходимо решение о введении военного положения. В этом случае военное положение будет введено не только в Донецке и Луганске, по всей стране», - заявил Порошенко.

«Если не будет мира, - немедленно внесу в Верховную Раду и изменения в это законодательство, которые позволят нам еще лучше и эффективнее мобилизоваться, сконцентрироваться и объединиться, и защищать нашу землю», - подчеркнул президент.

Читайте такжеПорошенко: Если не будет прекращения огня, будем созывать Европейский СоветКак сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Также предусмотрены обмен и освобождение всех заложников.