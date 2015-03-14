Турчинову неизвестно, где Путин, но он надеется "на то, что и весь цивилизованный мир"

Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову неизвестно, где сейчас находится президент России Владимир Путин, но он надеется «на то, что и весь цивилизованный мир».

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, не известно ли ему, что произошло с российским лидером.

«Друзья, я же не с Москвы приехал, а из Киева. Мы надеемся на то, что и весь цивилизованный мир. Мы надеемся вместе с миром», - отметил Турчинов.

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Как сообщал УНИАН, уже больше недели, начиная с 6 марта, Путин не появлялся на публике. В связи с этим в СМИ распространяются разнообразные слухи, в частности, о его тяжелой болезни или о «дворцовом перевороте».