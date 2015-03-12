В Кремле слухи о болезни Путина связали с весенним обострением

Об этом он сообщил ТАСС, комментируя появившиеся в ряде СМИ предположения о якобы болезни российского лидера.

"Как только весной появляется солнце, как только начинает пахнуть весной, начинаются обострения", - сказал Песков.

По его словам, в Кремле относятся "к таким обострениям спокойно".

В то же время Песков подтвердил, что встреча лидеров России, Казахстана и Белоруссии в Астане переносится.

"Действительно, лидеры трех государств приняли решение перенести намеченную в Астане встречу на несколько дней", - сказал он, при этом, не уточнив причины.

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Отмечается, что слухи о болезни Путина появлялись осенью 2012 года. Тогда пресс-секретарь главы государства признал, что во время саммита АТЭС во Владивостоке в начале сентября президенту "действительно было больно ходить". По словам Пескова, это было связано с занятиями дзюдо.

Как сообщал УНИАН, ранее появилась информация, что Путин отменил визит к Назарбаеву из-за болезни.