В Раде поссорились из-за "мовы" и "языка" (видео)

Нимченко требовал, чтобы Княжицкий извинился за то, что якобы называет языки национальных меньшинств «свиным и собачьим».

В Верховной Раде возник спор между народными депутатами Украины Василием Нимченко («Оппозиционный блок») и Николаем Княжицким («Народный фронт», председатель комитета ВРУ по вопросам культуры и духовности) по поводу разницы между «мовою» и «языком».

Как передает корреспондент УНИАН, во время обсуждения поправок к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного в части языкового вопроса в кинематографии Нимченко заявил Княжицкий, что «надо иметь голову, как гармошку», чтобы делать ссылки на другие законодательные акты, а не выписывать норму в законе. При этом он отметил, что речь идет о «функціонуванні язика».

В ответ на это Княжицкий заявил: «Цей закон регулює функціонування української мови як державної, а продаж та розповсюдження язика телячого, свинячого в магазинах жодним чином не регулює».

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Нимченко после этого потребовал, чтобы Княжицкий извинился и сказал, какой язык из языков национальных меньшинств он «назвал свиным и собачьим», потому что, если речь идет «о языках национальных меньшинств, то это - позор».

В ответ Княжицкий заявил, что не оскорблял никаких языков, поскольку уважает язык всех национальных меньшинств в Украине. Нимченко пытался перейти на выступление на русском языке, но председательствующая на заседании, заместитель председателя ВРУ Оксана Сыроид сказала выключить ему микрофон, поскольку в сессионном зале парламента депутаты должны общаться на государственном языке - украинском.

В настоящее время Верховная Рада уже рассмотрела 1911 поправок к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного с 2082. Во время обсуждения поправок в сессионном зале находится около 50 народных депутатов.