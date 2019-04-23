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Рада вышла на финишную прямую в рассмотрении законопроекта о языке - нардеп

11:51, 23 апреля 2019
Политика
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Максим Бурбак / Фото nfront.org.ua

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента.

"Это важнейший закон, который регулирует функционирование государственного языка. Подчеркиваю: регулирует, а не навязывает украинский язык, как это отовсюду кричат пропагандисты "русского мира", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Закон важный и самый либеральный в Европе. Если мы хотим защитить свое государство, мы должны защитить государственный язык", - отметил руководитель фракции "Народный фронт", отметив, что парламент уже вышел на финишную прямую в рассмотрении законопроекта, и в четверг планируется принятие документа.

"Государственный украинский язык является основой национальной безопасности", - подчеркнул Максим Бурбак.

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Теги: #украинский язык#языковые законы