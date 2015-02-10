Савченко в суде заявила, что будет голодать до возвращения в Украину или смерти в РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Савченко сказала сегодня в Басманном суде Москвы после оглашения требования следствия и прокуратуры продлить срок ее задержания.

"Я продолжаю голодовку, сегодня 60-й день, до дня моего возвращения в Украину - как украли, так и верните, или до дня смерти в России. Я устала ходить в ваш цирк", -сказала Савченко.

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Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

27 октября 2014 года Басманный суд Москвы продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко и оставил ее под стражей. Летчицу удерживают в московском СИЗО №6.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении до 13 мая срока ее содержания под стражей.