Басманный суд Москвы отказал защите Савченко в отводе судьи

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение он объявил после посещения совещательной комнаты. По мнению судьи, для его отвода нет оснований.

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Заседание суда по рассмотрению ходатайства следствия о продлении срока ареста Надежды Савченко до 13 мая продолжается.

Сама летчица подчеркнула, что следствие бездействует, пока она сидит в СИЗО. "Следствие ничего не делало 8 месяцев, я просто сидела, а они "распевали", что они опрашивают 17 тыс. очевидцев. Беженцы из Украины не являются свидетелями в моем деле", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, адвокаты Надежды Савченко сегодня потребовали отвода судьи Басманного суда Москвы Артура Карпова, находящегося "в списке Магнитского".