Меркель - лучшее, что случилось с Россией

Пока американский президент Трамп заявляет, что худшее, что случилось с Россией, - это он, русские люди прикидывают, успел ли Владимир Владимирович Путин схватить за попу немецкого канцлера Меркель во время процедуры фотографирования на последнем саммите в Стамбуле.

Большинство сходится во мнении, что таки, пожалуй, да. Сладкая фотография, на которой Путин, Меркель, Эрдоган и не пришей рукав Макрон позируют перед камерами, трогательно взявшись за руки, как Трус, Балбес и двое Бывалых, пытающиеся остановить потерявшую управление машину американского милитаризма, весьма красноречива и чревата далеко идущими выводами. Тем более что на саммите, несмотря на полные энтузиазма и общих фраз реляции российской прессы, так ничего особенного и не решили, во всяком случае, официально.

То ли дело сфоткались.

На лице Макрона явственно написано: «Мама, забери меня отсюда!», и его можно понять, но бывалый Эрдоган строг и держит пацаненка крепко. Не менее бывалый Путин и Ангела Меркель, кажется, держатся поодаль друг от дружки, да и пальцы их сплелись несколько странно, как будто между ними есть еще что-то, вроде трубы второго «Северного потока», однако трудно отделаться от впечатления, что у этих двоих еще все впереди. Не так уж чтоб очень надолго, конечно, но вполне достаточно для того, чтобы успеть многое.

В последние дни даже самые ленивые российские масс-медиа с удовольствием просмаковали нашумевшую статью «Bild» о том, с каким нездоровым энтузиазмом немецкий канцлер «жала руку кровавому диктатору», и не переборщила ли в данном случае Меркель с дипломатическим этикетом. В российской интерпретации «кровавым диктатором» выступал, разумеется, исключительно Эрдоган, однако в оригинале материала ровно теми же словами кроют и Путина, называя его, кроме всего прочего, военным преступником, «чья война только в этом месяце убила 11 украинцев на востоке Украины».

Когда Меркель была маленькая, русский зольдат украл у нее велосипед, а когда она выросла, Путин спустил на нее суку Конни, чтобы посмотреть, как это укрепит дружбу между народами

«О, сибирскойе палто» - приветливо сказала фрау Ангела, встречая вечно опаздывающего Вольдемара на саммите. «Гыыы, бубубу, ха-ха», - отшутился Путин. «Меркель по-русски спросила у Путина про сибирское пальто!» - радостно написали российские СМИ. Путин привез участникам саммита щедрое угощение - «рыбу, ягоды, орешки и другую снедь», сообщил пресс-секретарь Песков, о, русиш хлебосол! Какой же военный преступник будет привозить снедь на встречу с лидерами Западной Европы - столпами демократии и законности на континенте? Такой, которому интересно: сожрут или нет? Сожрут, конечно, не «новичок» же там, ха-ха, а потом еще возьмутся за руки и пойдут фотографироваться.

Эта Меркель, кажется, немножко сломалась, несите другую

Когда Меркель была маленькая, русский зольдат украл у нее велосипед, а когда она выросла, Путин спустил на нее суку Конни, чтобы посмотреть, как это укрепит дружбу между народами. Дружба была крепка как никогда, а все мелкие недоразумения с аннексией Крыма и войной на Донбассе стремительно смыло «Северным потоком-2». Так совпало, что сразу после скандала с фотографирен окончательно законтаченная Путиным Ангела Меркель объявила о том, что больше не будет ни баллотироваться на пост канцлера, ни переизбираться председателем своей партии, и это разумно как с точки зрения электоральных перспектив, так и в историческом смысле, - до 2021 года, благодаря стараниям любителей пофотографироваться за ручки с «бывалыми», от нынешней политической системы в Европе почти наверняка останутся лишь гибридные рожки да гибридные ножки. Эта Меркель, кажется, немножко сломалась, несите другую. Хотя далеко не факт, что другая будет лучше.

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Всех желающих помочь украинской армии продолжать обламывать гибридные рожки и ножки братских агрессоров просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ