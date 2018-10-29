Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Меркель не стремиться переизбраться на пост председателя ХДС, но хочет остаться канцлером до 2021 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет стремиться переизбраться на пост председателя консервативной партии Христианско-демократический союз, которая сформировала блок с Христианско-социальным союзом, но хочет остаться канцлером до 2021 года.

Как сообщили источники из партии Христианско-демократического союза, Меркель заявила консервативным лидерам в понедельник, что она не будет стремиться переизбраться на пост лидера партии. Об этом сообщает Reuters.

Также отмечается, что канцлер Германии Ангела Меркель не собирается баллотироваться на пост главы правительства страны на следующих выборах.

Это предвещает о начале завершения ее 13-летнего периода доминирования в европейской политике.

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64-летняя Меркель является председателем Христианско-демократического союза с 2000 года, во главе которого она стала в 2005 году канцлером Германии.

Источники из партии сообщили, что Меркель хочет оставаться на посту канцлера до 2021 года, когда должны состояться следующие федеральные выборы.

Эту же информацию подтверждает агентство DPA со ссылкой на источники, сообщает Deutsche Welle.

По информации источников, Меркель не будет баллотироваться на следующих выборах в немецкий парламент. Кроме того, она не намерена занимать никакие позиции Евросоюза в Брюсселе.

Представитель канцлера Штеффен Зайберт подтвердил, что Мекерль планирует возглавлять немецкое правительство до конца своей каденции 2021 года.

В то же время немецкие СМИ отмечают, предсказать, удержится ли Меркель на посту канцлера, оставив пост председателя своей партии, сейчас сложно.

Также отмечается, что отказ от должности председателя партии в дальнейшем подорвет авторитет Меркель, который уже получил в этом году удар после двух неудач на региональных выборах, и близкие союзники теряют свою роль лидеров в ее консервативной парламентской группе.