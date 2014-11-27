Экс-генпрокурор Грузии может стать заместителем главы МВД Украины - СМИ

Об этом стало известно из источников "Украинской правды".

Предложение по его кандидатуре было внесено на заседании фракции "БПП" президентом Петром Порошенко.

Кандидатура Адеишвили еще обсуждается.

Адеишвили окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили (ТГУ), в 1999 году юридический факультет Гронингенского королевского университета.

В 1999-2003 годах был депутатом парламента Грузии. После "Революции роз" в 2003 году занял место министра юстиции.

В 2004 году назначен министром государственной безопасности, а затем генеральным прокурором.

Июнь 2004 - январь 2008 года - генеральный прокурор Грузии.

Январь - октябрь 2008 года - глава администрации президента Грузии.

2008-2012 - министр юстиции Грузии.

Читайте такжеВ Кабмине будут работать четыре иностранца: вице-премьером могут назначить грузина - СМИ

Как сообщалось, во время заседания фракции "БПП" накануне Петр Порошенко озвучил кандидатуры во всех министерствах. Президентская партия обратилась к великой хедхантерской компании, чтобы та нашла иностранных менеджеров на должности министров.

По информации "Украинской правды", координацией поиска министров занимался лично глава администрации президента Борис Ложкин.