Порошенко хочет через пять лет подать заявку на членство в ЕС
Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду VIII созыва работать так, чтобы за пять лет Украина была готова подать заявку на членство в Европейский Союз.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая в Верховной Раде с внеочередным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.
«Приступаем к работе, и чтобы через 5 лет мы были готовы подать заявку на членство в Европейском Союзе», - сказал он.
Читайте такжеПорошенко: Разница между Украиной и Россией - в разном отношении к свободе
Порошенко также подчеркнул, что «наша страна шаг за шагом должно варьироваться от страны Революции Достоинства в Страну Достоинства».
«Время объединяться вокруг мира и реформ», - сказал он.
Ранее президент Украины Петр Порошенко с трибуны парламента заявил, что быть ли Украине в НАТО, будет решать народ Украины, а не политики. Политики же должны прекратить спекуляции относительно немедленного вступления.