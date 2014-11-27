Порошенко хочет через пять лет подать заявку на членство в ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая в Верховной Раде с внеочередным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.

«Приступаем к работе, и чтобы через 5 лет мы были готовы подать заявку на членство в Европейском Союзе», - сказал он.

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Порошенко также подчеркнул, что «наша страна шаг за шагом должно варьироваться от страны Революции Достоинства в Страну Достоинства».

«Время объединяться вокруг мира и реформ», - сказал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко с трибуны парламента заявил, что быть ли Украине в НАТО, будет решать народ Украины, а не политики. Политики же должны прекратить спекуляции относительно немедленного вступления.