Все найденные обломки малайзийского «Boeing-777» отправят в Нидерланды к концу следующей недели - ХОГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом во время совещания в ОГА сообщил командир боевого подразделения Объединенной совместной межведомственной оперативной группы МН17 Ханс Ван Де Вен.

«Ни польские, ни немецкие железнодорожные компании не проявили интереса к решению вопроса транспортировки обломков самолета, поэтому нами было принято решение перевозить найденные части лайнера автотранспортом. Первым рейсом мы отправим большую часть крыла самолета», - отметил он.

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Представитель голландской стороны добавил, что из обломков планируют воссоздать авиалайнер, чтобы определить причину его крушения.

В свою очередь директор Департамента экономики и международных отношений ХОГА Виктор Коваленко отметил, что на одной из железнодорожных станций Харькова под охраной уже находятся 12 железнодорожных вагонов с обломками самолета «Boeing-777» рейса MH17. В общей сложности экспертам удалось собрать 650 куб. м. обломков. По оценкам специалистов, понадобится 16 грузовиков для их транспортировки в Нидерланды.