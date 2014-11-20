Байден: США могут усилить санкции против России

По мнению Байдена, действующие санкции против России уже оказали влияние и имеют "мощный эффект", сообщает газета "День".

Как обратил внимание политик, в России "все еще есть опция выполнить свои обязательства" по минским договоренностям, что позволило бы отменить часть санкций.

"Однако, если она этого не сделает, мы вполне готовы повысить цену за агрессивные действия России в Украине. Я также хочу еще раз осудить оккупацию и попытку аннексии Россией Крыма. Соединенные Штаты, консультируясь с нашими союзниками, готовы рассмотреть дополнительные меры, чтобы четко показать, что действия России не приемлемы", – сказал Байден.

Читайте такжеВ ЕС еще не определились с датой представления санкционного списка боевиковКак сообщал УНИАН, 21 ноября Байден прибудет в Украину. В 14.30-14.50 он вместе с президентом Украины Петром Порошенко сделает заявления для представителей средств массовой информации.