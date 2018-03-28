Савченко в новом видео обнажилась и пообещала пойти в президенты

На видео Савченко снимает с себя вышиванку и надевает военную форму и берцы.

Арестованная на два месяца Надежда Савченко опубликовала новое видео, в котором пообещала выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента.

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Видео опубликовано на ее странице в Facebook.

"Украинцы проигрывают страну политикам и олигархам. Чтобы сохранить страну, нужно найти мудрое решение, а действовать нужно на предупреждение. Я знаю, что делать. Придет время и я пойду в президенты", - заявила Надежда.

На видео Савченко стоит в комнате, за окном темно и идет снег. Она снимает с себя вышиванку, надевает военную форму и берцы.

"Вместе мы сменим политическую систему. Надежда есть!" - говорится в ролике.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде ареста сроком на 59 суток, до 20 мая, без альтернативы внесения залога.