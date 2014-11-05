Украина расценивает запрет на въезд в Россию сестре Савченко как давление на летчицу

Министерство иностранных дел Украины расценивает запрет на въезд в Россию сестре Надежды Савченко Вере как давление на лётчицу путем демонстративных нарушений ее прав.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

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По данным МИД, сегодня, 5 ноября, во время прохождения паспортного контроля в московском аэропорту «Домодедово» Вере Савченко, сестре незаконно удерживаемой в РФ гражданки Украины Надежды Савченко, было вручено сообщение о запрете на въезд в Россию до 31 декабря с.г. на основании ст.27 Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» (с целью обеспечения обороноспособности или безопасности государства, или общественного порядка, или защиты населения).

В МИД уточнили, что «Вера Савченко прибыла в город Москву вместе с украинским адвокатом своей сестры с целью организации встречи с ней в месте содержания в соответствии с письмом Следственного комитета РФ».

«Присутствующие в аэропорту сотрудники Посольства Украины предоставили нашей соотечественнице соответствующее содействие в возвращении на Родину и получили от нее вещи для дальнейшей передачи Надежде Савченко», - отметили во внешнеполитическом ведомстве и заметили, что «украинский адвокат Надежды Савченко остался в Москве и намерен провести встречу в Следственном комитете РФ, а также посетить удерживаемую в СИЗО».

Министерство иностранных дел Украины считает такой шаг российской стороны «полностью безосновательным и направленным на дальнейшее оказание давления на незаконно удерживаемую Надежду Савченко путем грубых и демонстративных нарушений ее процессуальных прав, пренебрежения общечеловеческих потребностей».

В контексте указанной ситуации Посольству Украины в РФ поручено направить российской стороне ноту соответствующего содержания, добавили в МИД.

Как сообщает УНИАН, пресс-секретарь МИД Евгений Перебийнис написал на своей странице в Twitter, что сестре украинской лётчицы Веры Савченко отказано во въезде в РФ. «Безосновательное решение, очередное нарушение прав Надежды. Помогаем Вере вернуться домой», - написал он.

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Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там лётчицу обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Потом Савченко перевели из Воронежа в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

28 октября Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Савченко - за незаконное пересечение государственной границы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по спискам партии «Батькивщина».