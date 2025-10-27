В нашу страну идет долгожданное потепление.

На этой неделе погода в Украине резко изменится. На смену дождями и ветру придет заметно потепление, а осадки покинут нашу страну. Изменение погоды ожидается как раз на рубеже октября и ноября. В отдельные дни местами в Украине будет до +17°...+20°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели будет мокрым, ветреным и пасмурным. Особенно непростая погода 27 октября ждет жителей Левобережья, где дожди и ветер будут особенно сильными. В Украине даже объявлен І уровень опасности из-за непогоды.

28 октября погода немного стабилизируется. Во многих областях пройдут дожди, но они будут небольшие. В большинстве областей днем будет до +12°, а на юге воздух прогреется до +15°.

В среду, 29 октября, холоднее всего будет в северной части Украині - всего +6°...+9°. На остальной территории воздух прогреется до +12°, а на юге - до +15°. Везде, кроме южніх областей, есть вероятность небольших дождей.

В середине недели, 30 октября, погода заметно улучшится. В большинстве областей установится сухая погода с солнечными прояснениями, только еще на востоке и в Сумской области могут покапать небольшие дожди. Температура сильно повысится. На севере и востоке будет +9°...+13°, а на остальной территории воздух прогреется до +14°...+17°.

Завершится октябрь в Украине сухой и теплой погодой по всей Украине. На севере и востоке будет +10°...+14°, а на остальной территории +13°...+17°.

На выходных, 1 и 2 ноября, погода продолжит радовать. Последний осенний месяц в Украине начнется без осадков и с высокой температурой. Под конец недели на западе Украины воздух может прогреться до практически летних +15°...+20°. На юге тоже будет очень тепло, до +14°...+17°. А на востоке и северо-востоке останется самая прохладная погода.

