Начало ноябряв Украине будет относительно теплым, +20° не ожидается, но градусы будут приемлемыми. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Главная сиоптическая новость, что к нам идет потепление", - говорит эксперт по погоде.
По ее данным, с 30 октября до 2 ноября и даже 3-4 ноября ожидается повышение температуры воздуха до +12°...+16°.
В субботу, 1 ноября, температура несколько снизится на севере и в некоторых центральных областях на фоне общего потепления.
В южной части Украины градусы будут приятные, до +18°.
Погода в ноябре - прогноз синоптика
Уже в эту субботу в Украине стартует ноябрь - традиционно самый пасмурный месяц года. Впрочем, его начало обещает быть достаточно теплым, подобно последним дням октября. Об этом на своей странице в Facebook рассказал синоптик Виталий Постригань.
По словам специалиста, "октябрь финиширует теплом". Он отметил, что в этом году месяц отличился недостатком солнечных дней, периодическими дождями, теплыми ночами и низкими дневными температурами.
Уже 30-31 октября синоптическая ситуация изменится - место циклона займет гребень антициклона. Осадков не ожидается, ветер стихнет, а солнце чаще будет появляться на небе.
Предварительные прогнозы свидетельствуют, что в начале ноября в Украине сохранится относительно теплая погода. По словам синоптика, пока что о зимних признаках говорить рано.