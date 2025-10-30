Повышение температуры ожидается уже с сегодняшнего дня.

Начало ноябряв Украине будет относительно теплым, +20° не ожидается, но градусы будут приемлемыми. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Главная сиоптическая новость, что к нам идет потепление", - говорит эксперт по погоде.

По ее данным, с 30 октября до 2 ноября и даже 3-4 ноября ожидается повышение температуры воздуха до +12°...+16°.

В субботу, 1 ноября, температура несколько снизится на севере и в некоторых центральных областях на фоне общего потепления.

В южной части Украины градусы будут приятные, до +18°.

Погода в ноябре - прогноз синоптика

Уже в эту субботу в Украине стартует ноябрь - традиционно самый пасмурный месяц года. Впрочем, его начало обещает быть достаточно теплым, подобно последним дням октября. Об этом на своей странице в Facebook рассказал синоптик Виталий Постригань.

По словам специалиста, "октябрь финиширует теплом". Он отметил, что в этом году месяц отличился недостатком солнечных дней, периодическими дождями, теплыми ночами и низкими дневными температурами.

Уже 30-31 октября синоптическая ситуация изменится - место циклона займет гребень антициклона. Осадков не ожидается, ветер стихнет, а солнце чаще будет появляться на небе.

Предварительные прогнозы свидетельствуют, что в начале ноября в Украине сохранится относительно теплая погода. По словам синоптика, пока что о зимних признаках говорить рано.

