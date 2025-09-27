В большинстве областей будет сухо, но местами пройдут дожди, а вместе с ними снизится и температура до +9...+12 градусов.

В воскресенье, 28 сентября, атмосферный фронт принесет дожди в северную часть Украины, а там где пройдут осадки - похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории, по ее данным, будет преобладать сухая погода, а уже в понедельник дождей станет больше.

Ночью, по ее словам, будет "холодяка", хотя заморозки уже утихнут.

"В воскресенье из-за пакостного холодного атмосферного фронта как раз в зоне осадков будет холоднее всего", - уточнила Наталка Диденко.

Зона похолодания вытянется от Сумщины-Черниговщины через Киевскую область до Тернопольщины. Также холодно будет в Карпатах.

"В этой влажной облачной зоне днем ожидается холодная погода с температурой воздуха только +9...+12 градусов", - спрогнозировала эксперт по погоде.

На остальной территории Украины завтра воздух прогреется до +12...+16, а на юге - до +14...+18 градусов.

Погода в Киеве

В столице в конце недели увеличится облачность и местами пройдет дождь. Ночью будет холодно, +5...+8 градусов, но уже без заморозков. В течение дня ожидается около +10...+12 градусов.

Напомним, 24 сентября в Киеве началась метеорологическая осень. В этом году она пришла в столицу на неделю позже климатической нормы. Таким образом, лето в Киеве продолжалось 126 дней.

