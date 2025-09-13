Погода ухудшится на западе страны, непогода доберется и до Киева.

На выходных, 13 и 14 сентября, в Украине еще продлится теплая и солнечная осень, но уже на следующей неделе часть страны накроет похолодание с дождями. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, уже в среду, 17 сентября, дожди и похолодание ожидаются в западных обалстях. Осадки доберутся также и до Киева.

"Ближайший серьезный дождь на западе и севере включительно с Киевом, и, соответственно, похолодание предполагается в среду, 17-го сентября", - сообщила эксперт по погоде.

Видео дня

Осень в Украине - какой погоды ждать

Этой осенью украинцам стоит ожидать более теплой погоды, чем обычно. Об этом рассказала Вера Балабух, руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометинститута ГСЧС.

По словам специалиста, уже в сентябре возможны заморозки. Она пояснила, что такое явление довольно типично для этого месяца, особенно в северных и западных регионах. На высокогорье Карпат в это время нередко наблюдаются и первые снегопады.

Еще одной характерной чертой осени в Украине являются продолжительные дожди. В то же время их интенсивность или количество пока предсказать невозможно.

Метеоролог отметила, что в течение всей осени средние температуры будут оставаться выше климатической нормы. Наиболее теплым прогнозируется сентябрь, однако и в октябре с ноябрем столбики термометров, вероятно, будут демонстрировать более высокие значения, чем обычно.

Также украинцы смогут насладиться бабьим летом, когда после периода похолодания среднесуточная температура снова поднимется примерно до +15°. Впрочем, точные сроки его наступления и продолжительность предсказать рано. Как подчеркнула Балабух, детализированный прогноз температур возможен лишь за пять суток до события.

Вас также могут заинтересовать новости: