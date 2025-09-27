Уже завтра в ряде областей начнутся осадки.

В ближайшие несколько суток синоптическая ситуация в Украине постепенно изменится. Ожидается атмосферный фронт с осадками, а температура еще будет оставаться без существенных изменений. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение 27-29 сентября в Украине ожидается разнообразная погода. Сегодня благодаря полю высокого давления от антициклона над Балтикой осадков не будет. В дальнейшем давление будет падать, а 28 сентября с северо-востока к нам поступит атмосферный фронт, который обусловит днем в северной части местами небольшой дождь. 29 сентября этот фронт уже будет влиять на погоду большинства областей, поэтому дождей станет больше.

Ветер в ближайшие дни будет 5-10 м/с.

Температура ночью +1°...+9°, днем ожидается +10°...+17°. 29 сентября будет +8°...+13°, только в южной части столбики термометров покажут +14°...+19°.

В столице в ближайшие дни будет царить настоящая осень с дождями и снижением температуры, информируют синоптики Украинского гидрометцентра.

27 сентября осадки обойдут Киев стороной. Впрочем, уже на следующий день атмосферный фронт принесет больше облачности, а днем возможен небольшой дождь.

В течение 29-30 сентября ожидается увеличение количества осадков. Ночи станут теплее, однако днем температура немного снизится.

По прогнозу, 1 октября дождей не будет. Из-за прояснения ночью возможны заморозки на почве, а днем столбики термометров поднимутся лишь до +8...+13°.

